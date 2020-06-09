Лукашенко об оппозиции: сформируют группы боевиков, которые захотят организовать побоище

Александр Лукашенко предупредил о жестком ответе тем, кто попытается дестабилизировать общественно-политическую обстановку.

Глава государства утверждает, что все события развиваются по заранее продуманному сценарию, причем их участники — всего лишь исполнители, у которых есть хозяева с деньгами.

«Сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки, потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади. К этому они и призывают людей. Чему тут удивляться? Чего так все удивляются: «як Лукашенка адкажа»? Ответ будет один, вы прекрасно понимаете», — приводит пресс-служба президента его слова на совещании с силовиками.

Ранее он заявил, что «главная задача государственных органов системы обеспечения национальной безопасности — сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок.

Лукашенко отдал команду силовикам «не допустить нарушения закона», так как потом «нам придется за это очень дорого заплатить»: «Вы знаете, как подобная ситуация развивалась в Украине. Поэтому закон и еще раз закон. Он должен быть безукоризненно соблюден».