«Чего бы нам это ни стоило». Лукашенко пообещал сохранить стабильность и безопасность в стране

Александр Лукашенко назвал происходящее во время сбора подписей «современными предвыборными технологиями, которые зачастую не отличаются чистоплотностью».

Он отметил, что «мы это уже проходили»: «Мы не допустили раскола тогда в обществе, не допустим и теперь. И сегодня намерены предпринять адекватные меры, чтобы сохранить мир и стабильность в нашем государстве».

Лукашенко заявил на совещании с силовиками, что «нашим людям не следует излишне напрягаться и переживать».

«Мы должны обеспечить каждому человеку возможность спокойно ходить по своей земле, а родителям, как это всегда было во всех наших городах, — спокойно не просто ходить по земле, а с маленькими детишками за руку в любое время суток, и гордиться своей страной. Страна должна быть спокойной, не глядя ни на какие острые ситуации. Это главное, что отличает нас от других. В этом суть нашего островка безопасности. И это мы должны сохранить, чего бы нам это ни стоило», — приводит пресс-служба президента его слова.

Ранее он заявил, что «главная задача государственных органов системы обеспечения национальной безопасности — сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок.

Лукашенко отдал команду силовикам «не допустить нарушения закона», так как потом «нам придется за это очень дорого заплатить»: «Вы знаете, как подобная ситуация развивалась в Украине. Поэтому закон и еще раз закон. Он должен быть безукоризненно соблюден».

Глава государства предупредил о жестком ответе тем, кто попытается дестабилизировать общественно-политическую обстановку.