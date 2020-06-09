В Речице мотоциклист-бесправник сломал руку инспектору ГАИ

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Уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел возбуждено в отношении 42-летнего жителя Речицы, который сломал руку инспектору ГАИ.

Инцидент произошел утром 6 июня, когда на одной из улиц райцента экипаж ГАИ остановил мотоцикл с коляской. Водитель сказал, что забыл взять с собой водительское удостоверение. Проверка по базе показала, что мотоциклист указал недостоверные сведения, поэтому ему было предложено проехать в РОВД для выяснения личности.

Вместо этого мужчина попытался сбежать, но быстро был задержан.

Выяснилось, что в 2018 году мужчина совершил ДТП и скрылся, за что и был лишен права управления транспортными средствами на два года. Срок наказания должен был закончиться этой осенью.

При задержании речичанин оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, в результате чего один из инспекторов ГАИ получил перелом руки.

Задержанный помещен в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба МВД.
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Тэги: ГАИ бесправник сопротивление милиции Город: Речица

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