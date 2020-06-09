Число заболевших COVID-19 в Беларуси превысило 50 тысяч

По официальным данным Минздрава, в Беларуси на 9 июня зарегистрировано 50 тыс. 265 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, вызывающей заболевание COVID-19 (умерло 282 человека).

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Таким образом, за последние сутки умерло еще шесть человек, а общее количество случаев COVID-19 увеличилось на 812, или на 1,6% (в предыдущие сутки было 823 новых случая и семь смертей). Минздрав традиционно подчеркивает, что умерли пациенты «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Выздоровели и выписаны 24.506 пациентов (+626 за сутки). Всего проведено 644.160 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 11.167.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Второй месяц Минздрав не проводит пресс-мероприятия.

По мнению главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, ситуация с коронавирусом в мире не только не улучшается, а наоборот ухудшается.

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