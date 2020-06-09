Что будет с Беларусью после «эры Лукашенко»

Белорусские демократические силы вместе с независимыми экспертами разработали «реанимационный пакет реформ» на период развития Беларуси после ухода Александра Лукашенко.

Председатель БСДП (Грамада) Игорь Борисов отметил, что разработанные документы являются «коллективным видением того, какие реформы должны быть реализованы в самом ближайшем будущем». По его мнению, «с 1996 года Беларусь фактически остановилась в своем развитии», превратившись к настоящему моменту в «БССР 2.0».

«Можно констатировать, что в 2020 году мы столкнулись с неэффективностью управления страной, экономической неустойчивостью, энергетической и военной зависимостью, — сказал он. — Мы предлагаем то, что нужно менять в различных сферах жизнедеятельности, начиная с Избирательного кодекса, заканчивая белорусской экономикой. Эти изменения уже назрели. Если ничего не менять, мы можем столкнуться либо с усилением зависимости, либо с крахом государства».

Глава Партии БНФ Григорий Костусев сообщил, что совместными усилиями разработано «14 программных документов по реформированию экономической и социальной сферы Беларуси».

«Документы касаются экономики, развития малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест, — отметил политик. — Есть документы по реформированию здравоохранения, образования, государственного управления, судебно-правовой системы, избирательного права и избирательного законодательство. Есть антикоррупционная платформа, документы по национальной безопасности, реформированию пенсионной системы, системы жилищно-коммунального хозяйства, энергетического сектора и развитию «зеленой» экономики; документ по городскому планированию, реформированию местного самоуправления, партийной системы в Республике Беларусь».

Все разработанные проекты документов опубликованы на специально созданном сайте «реанимационного пакета реформ» — zabelarus.com, сообщил сопредседатель БХД Виталий Рымашевский. На сайте можно комментировать документы, предложения будут учтены в окончательной редакции. «Вне зависимости от того, кто будет у власти после 9 августа, будут развернуты гражданские кампании в поддержку этих реформ», — подчеркнул он.

Глава «Зеленых» Дмитрий Кучук сообщил, что 22 июня планируется провести презентацию пакета реформ с участием лидеров политических партий и экспертов. «Каждый желающий эксперт, общественный или политический лидер, люди, которые готовы обсуждать, могут внести свои предложения на сайте, — отметил он. — На сентябрь у нас запланирована большая международная конференция, если позволит эпидемиологическая ситуация в Беларуси. Мы пригласим международных экспертов, возможно, наших друзей в Украине, которые готовили подобный проект документов для Украины. Там будет конкретное согласование основного документа, его оценка со стороны экспертов. Мы бы хотели, чтобы к обсуждению присоединились кандидаты, которые сейчас участвуют в политической кампании, мы готовы и открыты к тому, чтобы люди включились в обсуждение этого пакета реформ».

Заместитель председателя движения «За Свободу» Виктор Янчуревич заявил, что среди сегодняшних претендентов на пост президента есть те, предвыборных программ которых люди пока не знают. «Политические структуры готовы предложить свои разработки этим кандидатам. Мы призываем другие политические структуры объединяться и брать на вооружение программу, которую мы разработали вместе», — заявил он.

Пакет реформ создан «прежде всего для решения накопившихся проблем постлукашенковской Беларуси», пояснил исполняющий обязанности председателя ОГП Николай Козлов. По его словам, пример Украины показал, что «когда меняется структура государства, политическая система, необходимо быть к этому готовыми и иметь какой-то пакет реформ». «В Украине не были готовы к смене режима с точки зрения реформ, и они все это делают «с колес». Мы должны учиться на чужих ошибках и прорабатывать путь, который мы должны интенсивно пройти, чтобы стать современным и процветающим европейским государством», — убежден лидер ОГП.

На вопрос, какова будет судьба этого пакета реформ, если Лукашенко останется на новый срок, Рымашевский заявил, что задача разработчиков — вовлечь граждан в процесс обсуждения и лоббирования этих документов, чтобы принудить власти провести реформы.

Борисов подчеркнул, что «оппозиция переросла уличные лозунги», поскольку с разработкой пакета реформ «за лозунгами появилось содержание», которое сегодня вводится в политический дискурс Беларуси. «Я более чем уверен, что не обращать на него внимание реально невозможно. Впредь мы просто будем предпринимать усилия по популяризации этого содержания, чтобы оно стало мейнстримом», — сказал он.

В то же время Козлов считает, что нынешняя система Лукашенко «не способна реформироваться» и предлагаемые оппозицией реформы «невозможны в период сохранения авторитарной модели, которую он выстроил». «Какие-то изменения, реформаторство — это не про сегодняшнюю Беларусь, это про Беларусь будущего. Но нам все время надо быть готовыми к изменениям, а в этом году — к солидарности», — отметил политик.

Кучук также убежден, что Лукашенко в последние пять-десять лет «просто консервирует ситуацию в Беларуси и не проводит никаких реформ», поэтому предложения оппозиции разработаны «на будущее».

Презентация состоялась 8 июня в Минске.

В разработке участвовали представители Объединенной гражданской партии (ОГП), Партии БНФ, Белорусской социал-демократической партии (Грамада), Белорусской партии «Зеленые», оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД), движения «За Свободу», общественного объединения «Наш дом».