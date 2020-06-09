Между Минском и Кишиневом может появиться прямое ж/д сообщение

Открытие прямого железнодорожного сообщения между двумя столицами обсудили посол Беларуси в Молдове Анатолий Калинин и премьер-министр Молдовы Ион Кику, информирует пресс-служба белорусского МИД.

Фото: МИД РБ

В ходе встречи стороны пришли к договоренности продолжить взаимодействие по всем направлениям белорусско-молдавского сотрудничества, в том числе открыть прямое железнодорожное сообщение между столицами двух государств, а также построить дороги с привлечением собственного и международного финансирования.

Помимо этого, Калинин и Кику обсудили возможность проведения в ближайшее время в Минске очередного заседания Межправительственной белорусско-молдавской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с учетом текущей эпидемиологической обстановки.