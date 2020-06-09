Двое нетрезвых литовцев нарушили границу Беларуси — шли в гости к девушке

Депортация с запретом въезда в нашу страну сроком на пять лет грозит двум гражданам Литвы, нарушившим государственную границу Беларуси.

Фото BALTNEWS.lt / Анатолий Иванов

Литовцы — 1986 и 1994 годов рождения — были задержаны вечером 6 июня в двух километрах от госграницы в районе деревни Сакуны Поставского района.

Находившиеся в состоянии алкогольного опьянения литовцы рассказали, что шли в гости к девушке, с которой познакомились в одной из соцсетей и которая живет недплеко от границы.

Граждане Литвы были доставлены в изолятор временного содержания Сморгонской пограничной группы. Начат административный процесс по ст. 23.29 (нарушение границы) и ч. 1 ст. 23.55 (нарушение правил пребывания) КоАП, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.