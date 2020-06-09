Груз с американской нефтью прибыл в Клайпеду и уже направляется в Беларусь

Поставки американской нефти из Клайпеды в Беларусь начались в ночь с 8 на 9 июня.

«Первый состав с нефтью отправился из Клайпеды этой ночью, в 1 час 5 минут», — отметил представитель Литовских железных дорог Мартинас Бурба, передает delfi.lt .

По его словам, для доставки черного золота груз разделят по 22–23 составам. Весь объем нефти планируется доставить в Беларусь за 10 дней: каждый день из Литвы в страну будут отправлять по 120 цистерн (порядка 7 тыс. т нефти).

Танкер NS Captain с американской нефтью для Беларуси на борту прибыл из штата Техас 5 июня. Это уже восьмое судно, доставляющее нефть в Беларусь через Литву. По данным литовского оператора, морское судно доставило 77 тысяч тонн сырьевой нефти.