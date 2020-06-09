Демсилы представили проект поправок в Избирательный кодекс, направленных на обеспечение честных выборов

Представители демократических сил Беларуси представили 9 июня в Минске проект закона «О внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс», который направлен на обеспечение честных и справедливых выборов.

Законопроект вошел в «реанимационный пакет реформ», разработанных оппозиционными политическими партиями и структурами вместе с независимыми экспертами. Наполнением этого пакета занимались представители Объединенной гражданской партии (ОГП), Партии БНФ, Белорусской социал-демократической партии (Грамада), Белорусской партии «Зеленые», оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД), движения «За Свободу», общественного объединения «Наш дом».

Бывший председатель ОГП, а ныне директор центра исследований и прогнозов развития «Европейский диалог» Анатолий Лебедько сообщил, что проект закона о поправках в Избирательный кодекс был подготовлен рабочей группой, сформированной еще в 2016 году из представителей 12 различных организаций.

«В начале 2017 года он был предоставлен депутату Палаты представителей Анне Канопацкой и передан в межведомственную группу, которая была создана при Центральной избирательной комиссии», — отметил экс-глава партии.

По мнению Лебедько, тот факт, что международное сообщество признало девять предыдущих парламентских и президентских кампаний в Беларуси не соответствующими международным стандартам, «говорит о том, что нужно менять и законодательство, и правоприменительную практику».

«Мы не концентрировались на всех изменениях, у нас три главных пункта, — отметил он. — Первый — предоставление права всем участникам избирательной кампании иметь своего представителя в избирательных комиссиях, в первую очередь участковых. К примеру, я как зарегистрированный кандидат в президенты имею право иметь хотя бы по одному своему человеку во всех участковых комиссиях страны. Это крайне важно, чтобы там были люди, представляющие интересы разных участников избирательной кампании... Последняя парламентская кампания — 30 представителей оппозиционных партий среди 64,5 тыс. членов участковых комиссий. Это значит, что нас там просто нет, только представители Александра Лукашенко».

Второй пункт касается «ограничения досрочного голосования». Как считает Лебедько, эта процедура превратилось в «сплошную фальсификацию, когда на предварительное голосование загоняют 34-36% избирателей, а ночью меняют урны, и все голоса идут в копилку потенциального участника и этой президентской кампании». Законопроект жестко регламентирует процедуру досрочного голосования, чтобы голосование не в основной день выборов было обоснованным и этим правом могли воспользоваться «4-5% избирателей».

Третий пункт проекта связан с открытостью подсчета голосов. Лебедько подчеркнул, что наблюдателей нужно наделить правом осуществлять видеозапись и фотографировать этот процесс, а члены участковых комиссий должны демонстрировать друг другу и наблюдателям каждый бюллетень.

«Понятно, многие скажут, что этот закон сегодня невозможно принять, — признал экс-председатель ОГП. — Но мы можем скооперироваться, например, с [Виктором] Бабарико, с его декларацией о честных выборах, вместе обращаться к международному сообществу и белорусским властям. Мы имели контакты с командами [Светланы] Тихановской, [Валерия] Цепкало и Бабарико по этому вопросу».

«У них абсолютно позитивная рефлексия. С Бабарико ясно: он сам выступал с такой декларацией. Но декларация — это правила какой-то честной игры. У нас же намного больше проработанный и глубокий документ, который влечет за собой реальные последствия. С Цепкало я лично разговаривал, у него абсолютно позитивное отношение. Они сами заинтересованы как участники президентской кампании, чтобы считали голоса. Также позитивная реакция была и от команды Тихановской. Единственное, что их сдерживает, это то, чтобы их не обвинили в том, что они озвучивают какие-то пункты своей программы, что запрещено действующим законодательством. Мы понимаем, что сейчас они не могут озвучивать какие-то программные вопросы. Но в период так называемой [предвыборной] тишины мы попробуем провести совместный круглый стол, чтобы выступить с общим посланием к нашим избирателям касательно честных и свободных выборов», — заявил Лебедько.