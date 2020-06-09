ЕС призвал снять обвинения с Тихановского и других активистов

Об этом заявил пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано, его комментарий опубликован в «Фейсбуке» представительства ЕС в Беларуси.

«Мы приняли к сведению сообщения о том, что обвинения в совершении уголовного преступления предъявлены Сергею Тихановскому и еще нескольким активистам, — сказал Стано. — С учетом произвольного характера задержания и уголовного преследования Сергея Тихановского ЕС по-прежнему призывает к немедленному и безоговорочному освобождению Сергея Тихановского и снятию всех обвинений, выдвинутых против него и других активистов. Безусловно, это относится также к другим обвиняемым и задержанным активистам».

Пресс-секретарь Европейской службы внешних действий также отметил, что прошлогодняя парламентская кампания стала для белорусского руководства «упущенной возможностью провести выборы в соответствии с международными стандартами».

Во время президентской гонки 2020 года власти страны «стоят перед фундаментальным выбором», поскольку характер проведения этой кампании «будет иметь решающее влияние на дальнейшее развитие отношений ЕС и Беларуси».

«Чрезвычайно важно, чтобы основные права и свободы граждан Беларуси были в полной мере соблюдены и чтобы власти обеспечили полное соблюдение условий для настоящей политической конкуренции. Такие шаги способствовали бы демократическому развитию Беларуси», — подчеркнул Стано.

Следственный комитет сообщил, что Тихановскому и еще семи гражданам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Действия одного из них дополнительно квалифицированы по ст. 364 УК (насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел).

По данным следствия, 29 мая во время пикета по сбору подписей в Гродно «было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции». В результате этих действий пострадали два сотрудника органов внутренних дел.