Минчанин повредил позвоночник на Чижовском водохранилище

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Нетрезвого мужчину спасли вечером 8 июня.

Пострадавший нырнул с парапета на глубину 1,6–1,7 м и повредил позвоночник. Сотрудники сезонного поста ОСВОД с берега сбросили мужчине спасательный конец, но он не смог им воспользоваться, передает агентство «Минск-Новости».

«Человек не мог даже поднять руки, только кричал: "Спасите меня!" На голове были гематомы. Наш спасатель в форме нырнул за ним и вынес на берег», — рассказал начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД Дмитрий Барановский.

В Чижовском водохранилище купание запрещено, т.к. оно является техническим водоемом.
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Тэги: Чижовское водохранилище ОСВОД Город: Минск

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