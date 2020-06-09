Минчанин повредил позвоночник на Чижовском водохранилище

Нетрезвого мужчину спасли вечером 8 июня.

Пострадавший нырнул с парапета на глубину 1,6–1,7 м и повредил позвоночник. Сотрудники сезонного поста ОСВОД с берега сбросили мужчине спасательный конец, но он не смог им воспользоваться, передает агентство «Минск-Новости» .

«Человек не мог даже поднять руки, только кричал: "Спасите меня!" На голове были гематомы. Наш спасатель в форме нырнул за ним и вынес на берег», — рассказал начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД Дмитрий Барановский.

В Чижовском водохранилище купание запрещено, т.к. оно является техническим водоемом.