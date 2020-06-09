Пара в Жлобине отказалась от дочки с синдромом Дауна

В Жлобине супружеская пара отказалась от двухлетней дочери с синдромом Дауна, а затем попросила еще и снизить на 90% сумму расходов на содержание ребенка, которую после отказа по закону родители должны выплачивать государству.

Суд просьбу удовлетворил — но прокуратура проверила достаток супругов и отменила все решения, передает TUT.by .

В апреле 2019 года по заявлению отдела образования, спорта и туризма Жлобинского райисполкома суд постановил уменьшить на 90% удерживаемую с родителей сумму на содержание ребенка, помещенного на гособеспечение. Решение было обосновано тем, что эти выплаты ухудшали материальное положение другого несовершеннолетнего ребенка супругов.

Прокуратура поставила вопрос об отмене решения суда Жлобинского района — и гражданское дело направлено на новое судебное рассмотрение.