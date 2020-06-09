Белорусские врачи работают над получением специфического иммуноглобулина-антиковида

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Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава по трансфузиологии, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко 9 июня во время онлайн-брифинга.

Фото: belarusinfo.by

По его словам, в центре всем постоянным донорам крови предлагается сдать анализ на антитела к коронавирусу COVID-19. «В дальнейшем, если удастся собрать достаточное количество иммунной плазмы — около 50-60 литров, можно попробовать производить из нее специфический антиковидный иммуноглобулин. Его можно будет вводить внутримышечно или внутривенно, и он будет работать практически как плазма», — пояснил Карпенко.

С апреля плазму крови с антителами к COVID-19 сдали уже более 250 человек, переболевших коронавирусом, сообщила заместитель директора по трансфузиологии центра Лариса Гущина.

Она подчеркнула, что некоторые сдавали плазму три-четыре раза, произведено более 300 донаций. «96-97% доноров иммунной плазмы никогда раньше донорами не были, — отметила Гущина. — Мы начали проводить скрининг крови на антитела к COVID-19 у наших постоянных доноров. Антитела мы находим примерно у 10% из них. Это те доноры, которые переболели бессимптомно, не лежали в больнице».

Иммунную плазму уже получили около 200 реципиентов по всей стране, сообщила замдиректора РНПЦ. «У 70% пациентов, которым перелили плазму с антителами, мы видим положительный эффект, — сказала она. — На сегодня в РПНЦ есть в наличии около 150 доз иммунной плазмы всех групп и резусов. Мы работаем в тесной связке с клиницистами и готовы оказать помощь. Но нужно понимать, что данная плазма не может совершить чудо — нужен комплекс мер, направленных на борьбу с инфекцией».

Плазму с антителами к коронавирусу также начали заготавливать в областных центрах трансфузиологии.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Минздрав РНПЦ трансфузиологии коронавирус COVID-19 Персона: Федор Карпенко

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