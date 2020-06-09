Из Минска в Светлогорск можно будет доехать на электричке

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В июне откроется регулярное движение электропоездов по маршруту Светлогорск — Жлобин — Минск, сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Фото пресс-центра БЖД

На завершающей стадии находится электрификация участка Жлобин-Подольский — Светлогорск-на-Березине, ведутся испытательные и приемочные работы. По указанному маршруту будут следовать поезда межрегиональных линий составами ЭПр и ЭР9, график их движения уже разработан.

Электрификация участка Жлобин-Подольский — Светлогорск-на-Березине и запуск регулярного движения электропоездов — один из этапов реализации инвестиционного проекта по электрификации участка Жлобин — Калинковичи — Барбаров (протяженность 141 км). Проект планируется реализовать до конца 2021 года.
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Тэги: БЖД электрификация железнодорожных линий электрификация путей Город: Светлогорск

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