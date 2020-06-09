Черногория откроется белорусам на месяц позже, чем гражданам 130 стран

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Консолидатор рейса компания «Аэротрэвел» приняла решение начать чартерную программу с 1 июля с полета в Тиват, что на берегу Которского залива.

Ранее белорусские туроператоры намеревались пустить авиарейс в Черногорию с 16 июня, сообщили в Республиканском союзе туристических организаций. Однако сроки старта программы пришлось сдвинуть. Черногория открыла границы с первого дня лета для граждан из 130 стран, а для остальных, включая белорусов, — с 1 июля.

Черногория объявила себя страной, свободной от коронавируса. Там нет ни одного носителя COVID-19.
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Тэги: Черногория РСТО Беларусь-Черногория белорусские туристы Аэротрэвел Город: Подгорица

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