Выдачу сертификатов ЦТ начнут на две недели позже обычного

Выдача сертификатов централизованного тестирования начнется 24 июля, сообщила пресс-служба Министерства образования.

Те, кто проходит испытания в резервные дни, смогут получить сертификаты с 29 июля. В прошлом году сертификаты начали выдавать 10 июля.

«Если говорить об организации централизованного тестирования, то для абитуриентов будут созданы максимально комфортные и безопасные условия. Организована запись в виде двух этапов: первый является дистанционным, когда абитуриент заполняет предоставленный ему на сайте Республиканского института контроля знаний электронный бланк заявления и отправляет в тот пункт тестирования, который считает удобным для себя», — отметили в Минобразования.

Пресс-служба напомнила, что абитуриент имеет возможность зарегистрироваться в любом пункте для прохождения ЦТ, необязательно в том, с которым ведет переписку. Тестирование в этом году перенесено на две недели и начнется 25 июня. Для безопасности абитуриентов наиболее «массовые» предметы — русский язык и математика — будут сдаваться в два дня.

Пресс-служба ведомства обращает внимание, что те, кто получил пропуска до того, как было принято решение о переносе сроков проведения централизованного тестирования, должны руководствоваться таблицей соответствия дат на сайте РИКЗ и Минобразования.

На ЦТ в этом году зарегистрировалось чуть более 64 тысяч абитуриентов, что на 12,5 тысячи меньше, чем годом ранее.