VOKA запускает второй сезон шоу «Скамейка основных» со звездами белорусского спорта

Видеосервис VOKA запускает продолжение шоу «Скамейка основных». Теперь это «Женский сезон» с титулованными белорусскими спортсменками — Любовью Черкашиной, Александрой Герасименей и Екатериной Вандарьевой.

Звезды художественной гимнастики, плавания, кикбоксинга и тайского бокса ведут откровенные разговоры о профессиональном и личном.

Первый эпизод уже доступен на VOKA. В нем чемпионки обсуждают, есть ли в их жизни место спорту в удовольствие и делятся друг с другом самыми яркими воспоминаниями своей карьеры.

В каждом новом выпуске спортсменки будут встречаться в самых разных местах — тренажерном зале и кафе, на боксерском ринге и кухне, чтобы говорить о женственности, отношениях с мужчинами, правильном питании и секретах поддержания формы.

В отличие от прошлого сезона, героями которого были футболист Александр Глеб, гандболист Сергей Рутенко и хоккеист Алексей Калюжный, которые чаще поднимали преимущественно спортивные темы, сейчас в шоу будет гораздо больше именно личных разговоров и переживаний.

О многих вещах участницы шоу расскажут на камеру впервые, поэтому зрители VOKA смогут узнать известных спортсменок с ранее неизвестной стороны.

Всего запланировано четыре выпуска. Новые эпизоды будут выходить раз в неделю по вторникам на voka.tv .

Шоу «Скамейка основных. Женский сезон» с Любовью Черкашиной, Александрой Герасименей и Екатериной Вандарьевой можно бесплатно смотреть с любого устройства и в сети любого оператора.