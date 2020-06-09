Блогера MozgON силой вытащили из машины и отвезли в РОВД

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Владимира Цыгановича задержали вечером 9 июня, сообщил БелаПАН блогер Александр Кабанов.

«От моих источников достоверно известно, что его остановили сотрудники ГАИ и заявили, что он не имеет права управлять транспортным средством», — сказал Кабанов. Он высказал предположение, что, возможно, на Цыгановиче «висят штрафы», но подчеркнул, что точной информации об этом не имеет.

«Инкриминировали ему именно это, вытащили его из машины, составили протокол за неповиновение законным требованиям милиции — административка», — добавил блогер.

По его данным, Цыганович задержан и доставлен в РОВД, но в какое, пока неизвестно. Место задержания также неизвестно.

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Тэги: белорусская оппозиция задержания Персона: Владимир Цыганович Александр Кабанов

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