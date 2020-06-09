Министры энергетики Беларуси и России обсудили условия расчета за поставляемый газ

Актуальные вопросы сотрудничества в газовой сфере обсудили 9 июня министры энергетики Беларуси и России Виктор Каранкевич и Александр Новак, сообщает Минэнерго Беларуси.

Переговоры прошли в формате видеоконференции. Помимо министров в них приняли участие посол Беларуси в РФ Владимир Семашко и председатель наблюдательного совета, замруководителя аппарата правления — советник председателя правления ПАО «Газпром» Александр Мешков.

«Стороны обменялись мнениями относительно выполнения условий расчета за поставляемый в Беларусь российский газ. При этом позиция белорусской стороны остается неизменной: для урегулирования разногласий, возникших между субъектами хозяйствования по цене на газ с учетом его калорийности, ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" необходимо предоставить методику определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси», — сообщает Минэнерго.

«Кроме того, были затронуты вопросы поставок российского газа в 2020 году. За прошедший период 2020 года сохраняется тенденция к снижению цен на поставляемый в Европу российский газ — как спотовых, так и по долгосрочным контрактам. В этой связи белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением ее корректного и справедливого уровня», — отмечается в сообщении.

Минск добивается снижения стоимости российского газа в связи с его удешевлением на мировых рынках (контракт на 2020 год предусматривает поставку топлива по 127 долларов за тысячу кубометров). В свою очередь российские власти увязывают решение газового вопроса с унификацией систем налогообложения двух стран.