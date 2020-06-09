Суд отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа

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Таганский суд Москвы отправил под домашний арест совершившего смертельное ДТП Михаила Ефремова.

«Органы следствия располагают достаточными сведениями, указывающими на его причастность к преступлению», — сказала судья, передает РБК,

Ефремов будет отбывать домашний арест в своей квартире. Ему запрещено общаться с кем-либо, кроме защитника, следователя и близких родственников, пользоваться средствами связи, кроме как для вызова экстренных служб.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Jeep Grand Cherokee актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Ладой», водитель которой умер в больнице. Анализы показали, что в крови Ефремова обнаружены следы наркотиков.
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Тэги: ДТП пьянство за рулем Персона: Михаил Ефремов Город: Москва

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