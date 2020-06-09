В Бурунди умер 55-летний президент
На выходных Пьеру Нкурунзизе стало плохо и его госпитализировали, но 8 июня у него остановилось сердце.
«Правительство Республики Бурунди с великой скорбью объявляет о неожиданной смерти Его Превосходительства Пьера Нкурунзизы, президента Республики Бурунди», — говорится в сообщении «Твиттера» правительства.
Нкурунзиза, который был президентом Бурунди с августа 2005 года, должен был покинуть пост в конце лета.
На выборах в мае 2020 года победу одержал провластный кандидат Эварист Ндайишимийе, которого поддержал Нкурунзиза.