Жириновский хочет, чтобы Ефремова посадили на 12 лет

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался по поводу наказания актера Михаила Ефремова, устроившего пьяное смертельное ДТП.

По его словам, суд должен заключить Михаила Ефремова под стражу, так как «из-под домашнего ареста он сбежит за границу или напьётся и выпадет из окна».

Политик уверен, что за такое преступление «наказание должно быть суровым — 12 лет колонии».

Жириновский отметил на своей странице в соцсети, что несмотря на то, что Ефремова посадят, «жизнь погибшему не вернуть».

Он напомнил, что виновника ДТП только в этом году десять нарушений ПДД, и «он не первый раз сел пьяным за руль».

«Мы предлагали лишать водителя машины и прав после трёх случаев нетрезвого вождения. Если бы так действовали, то пострадавший водитель остался жив», — резюмировал политик.
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Тэги: ДТП Персона: Владимир Жириновский Михаил Ефремов Город: Москва

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