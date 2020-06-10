Жириновский хочет, чтобы Ефремова посадили на 12 лет

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался по поводу наказания актера Михаила Ефремова, устроившего пьяное смертельное ДТП.

По его словам, суд должен заключить Михаила Ефремова под стражу, так как «из-под домашнего ареста он сбежит за границу или напьётся и выпадет из окна».

Политик уверен, что за такое преступление «наказание должно быть суровым — 12 лет колонии».

Жириновский отметил на своей странице в соцсети, что несмотря на то, что Ефремова посадят, «жизнь погибшему не вернуть».

Он напомнил, что виновника ДТП только в этом году десять нарушений ПДД, и «он не первый раз сел пьяным за руль».

«Мы предлагали лишать водителя машины и прав после трёх случаев нетрезвого вождения. Если бы так действовали, то пострадавший водитель остался жив», — резюмировал политик.