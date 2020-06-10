Пять в одном: жара, ливни, град, грозы, сильный ветер

/ Общество
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В среду, 10 июня, теплая воздушная масса и малоподвижный атмосферный фронт будут формировать погоду на территории Беларуси.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Во многих районах республики пройдут дожди, прогремят грозы (при грозах местами выпадет град и пройдут сильные ливни).

Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый, в отдельных районах ожидается шквалистое усиление ветра, его порывы будут достигать 15-20 м/с).

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +24..+26°C (вероятность дождя 80-90%, гроза);
  • Витебск +28..+30°C (вероятность дождя 80-90%; гроза);
  • Гомель +30..+32°C (вероятность дождя 5-10%);
  • Гродно +24..+26°C (вероятность дождя 80-90%, гроза);
  • Могилев +29..+31°C (вероятность дождя 5-10%);
  • Минск +28..+30°C (вероятность дождя 70-80%, гроза).

Как сообщалось ранее, из-за неблагопритных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
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Тэги: погода

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