Опубликованы новые данные заболевших COVID-19
Университет Джонса Хопкинса опубликовал новые данные по количеству заразившихся коронавирусом и умерших от COVID-19.
Всего в мире уже зарегистрировано 7 238 611 заболевших (умерло 411 277 человек).
Пятерка стран, где больше всего случаев заражения:
- США — 1 979 850;
- Бразилия — 739 503;
- Россия — 484 630;
- Великобритания — 290 581;
- Индия — 276 146.
«Лидерами» по числу погибших являются:
- США — 411 277;
- Великобритания — 40 968;
- Бразилия — 38 406;
- Италия — 34 043;
- Франция — 29 299.
По официальным данным Минздрава, в Беларуси на 9 июня зарегистрировано 50 тыс. 265 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, вызывающей заболевание COVID-19 (умерло 282 человека).