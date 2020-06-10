Опубликованы новые данные заболевших COVID-19

Университет Джонса Хопкинса опубликовал новые данные по количеству заразившихся коронавирусом и умерших от COVID-19.

Всего в мире уже зарегистрировано 7 238 611 заболевших (умерло 411 277 человек).

Пятерка стран, где больше всего случаев заражения:

США — 1 979 850; Бразилия — 739 503; Россия — 484 630; Великобритания — 290 581; Индия — 276 146.

«Лидерами» по числу погибших являются:

США — 411 277; Великобритания — 40 968; Бразилия — 38 406; Италия — 34 043; Франция — 29 299.

По официальным данным Минздрава, в Беларуси на 9 июня зарегистрировано 50 тыс. 265 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, вызывающей заболевание COVID-19 (умерло 282 человека).