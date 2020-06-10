Опубликованы новые данные заболевших COVID-19

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Университет Джонса Хопкинса опубликовал новые данные по количеству заразившихся коронавирусом и умерших от COVID-19.

Всего в мире уже зарегистрировано 7 238 611 заболевших (умерло 411 277 человек).

Пятерка стран, где больше всего случаев заражения:

  1. США — 1 979 850;
  2. Бразилия — 739 503;
  3. Россия — 484 630;
  4. Великобритания — 290 581;
  5. Индия — 276 146.

«Лидерами» по числу погибших являются:

  1. США — 411 277;
  2. Великобритания — 40 968;
  3. Бразилия — 38 406;
  4. Италия — 34 043;
  5. Франция — 29 299.

По официальным данным Минздрава, в Беларуси на 9 июня зарегистрировано 50 тыс. 265 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, вызывающей заболевание COVID-19 (умерло 282 человека).

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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