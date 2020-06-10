Канопацкая заявила о сборе необходимых 100 тыс. подписей

Экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая заявила о преодолении отметки в 100 тыс. при сборе подписей за ее выдвижение кандидатом в президенты.

«Единственный оппозиционный претендент на должность президента Республики Беларусь Анна Канопацкая имеет 100 100 подписей в свою поддержку», — написала она на своей странице в соцсети.

Она особо поблагодарила «руководству оппозиционных партий и движений за поддержку», так как без нее «было бы тяжело».