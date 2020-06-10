Канопацкая заявила о сборе необходимых 100 тыс. подписей

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Экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая заявила о преодолении отметки в 100 тыс. при сборе подписей за ее выдвижение кандидатом в президенты.

 

«Единственный оппозиционный претендент на должность президента Республики Беларусь Анна Канопацкая имеет 100 100 подписей в свою поддержку», — написала она на своей странице в соцсети.

Она особо поблагодарила «руководству оппозиционных партий и движений за поддержку», так как без нее «было бы тяжело».

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Средняя: 2.5 ( голосов: 2 )
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Анна Канопацкая

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