Видеоблогер MozgON арестован на 15 суток

Видеоблогер Владимир Цыганович (MozgON), задержанный вечером 9 июня, отправлен отбывать 15-суточный арест, которые ему заочно присудили почти три месяца назад.

12 марта в суде Московского района Минска состоялось рассмотрение административного дела в отношении Цыгановича по статье 23.34 КоАП (участие или организация несанкционированного массового мероприятия).

Блогера обвиняли в том, что 24 февраля в своем телеграм-канале он призвал людей прийти к «Белнефтехиму», чтобы обсудить проблему повышения цен на топливо.

Судья Лидия Телица вынесла решение наказать Цыгановича арестом на 15 суток. Но в тот день блогера не задержали, арест был отложен почти на три месяца, сообщает spring96.org .

Ранее правозащитники сообщали, что задержанные 3 июня активисты и участники легальных пикетов по сбору подписей за выдвижение альтернативных претендентов на пост президента осуждены на 15 суток административного ареста.