Где ГАИ подготовила «сюрпризы»

/ Общество
Просмотров: 207

Сотрудники Госавтоинспекции как обычно будут в среду, 10 июня, вести борьбу с нарушителями разрешенных скоростных режимов.

Кроме экипажей ДПС, которые будут нести службу как открыто, так и скрытно, на дорогах страны появятся мобильные радары.

В частности, они будут находиться в следующих местах (такие данные приводят региональные ГАИ):

  • Брест (улица 28 Июля);
  • Брест (проспект Машерова, 67);
  • трасса М3 Минск — Витебск (Лепельский район);
  • трасса М6 Минск — Гродно — граница Польши (Гродненский район);
  • дорога Р99 Барановичи — Пограничный — Гродно (Гродненский район).

Любителям быстрой езды необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность поведения лихачей получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».

После замечаний Лукашенко о том, что из водителей делают злостных нарушителей, ГАИ пересмотрела подход к разрешенным скоростным режимам на некоторых участках дорог.

Также напомним, что с сегодняшнего дня на протяжении одиннадцати дней по всей стране будет проводиться спецмероприятие «Берегите детей!». Главная цель акции, как сообщили в ГАИ, «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма».

На дорогах Гомельщины по 25 июня под пристальное око автоинспекторов попадут пасажироперевозчики. В рейдах вместе с сотрудниками ГАИ будут участвовать представители «Белтехосмотра», «Гомельоблпассажиртранса» и Транспортной инспекции.

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ГАИ

Другие материалы на эту тему:

ГАИ предлагает заметно усилить наказание за пьяное вождение

ГАИ предлагает заметно усилить наказание за пьяное вождение

Александр Студенцов. ЗАДАННЫЙ КУРС. ГАИ не догоняет

Александр Студенцов. ЗАДАННЫЙ КУРС. ГАИ не догоняет

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей