Белорусский инженер разработает электробайк для Запада

Конструкторское бюро белорусского инженера Андрея Гинзбурга, займется созданием электрического мотоцикла для стран Евросоюза.

Создатели проекта Punch — Александр Астапов (экс-главред журнала «Мото») и Андрей Гинзбург (бывший главный конструктор «Ё-мобиля»), пишет gazeta.ru .

Рunch — это полноценный мотоцикл, но вместо двигателя внутреннего сгорания у него электромотор мощностью 11 либо 15 кВт, дополненный двумя блоками литий-ионных батареей.

Ожидается, что полной зарядки батареи хватит на 80-90 километров, а максимально байк можно будет разогнать до 120 км/ч.

По словам инженера, Punch ориентирован на европейский рынок, для российского и белорусского рынка он будет не таким привлекательным (из-за сезонности и цены, которая ожидается в районе 7 тыс. евро).

Предполагается, что весь инженерный процесс и производство некоторых комплектующих будут запущены в Беларуси и России, а основная сборка будет налажена в одной из стран ЕС.