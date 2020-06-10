Правозащитники требуют немедленно освободить Тихановского и еще шестерых обвиняемых по ст. 342 УК

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Правозащитное сообщество Беларуси требует немедленного освобождения блогера Сергея Тихановского и еще шестерых участников пикета 29 мая в Гродно, которым предъявлено обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Документ (размещен на сайте spring96.org) подписали лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», общественные объединения «Белорусский Хельсинкский комитет», «Правовая инициатива», «Белорусская ассоциация журналистов», правозащитные учреждения «Офис по правам людей с инвалидностью», «Белорусский документационный центр», «Центр правовой трансформации Lawtrend», Human Constanta, экспертно-правовое общество «Инициатива FORB».

«29 мая 2020 года во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской, который проходил в Гродно, сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы, блогер популярного YouTube канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский и еще как минимум 15 граждан, принимавших участие в данном пикете, — говорится в заявлении правозащитников. — 9 июня семерым участникам мероприятия — Сергею Тихановскому, Дмитрию Фурманову, Вергилию Ушаку, Александру Арановичу, Василию Бобровскому, Артему Сакову и Владимиру Наумику было предъявлено обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и связанных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, и в активном участии в таких действиях (часть 1 статьи 342 УК). Двое из задержанных преследуются за насилие в отношении сотрудников милиции».

Представители правозащитного сообщества напоминают, что порядок сбора подписей членами инициативных групп в поддержку выдвижения кандидатов установлен статьей 61 Избирательного кодекса и может осуществляться в форме пикетирования.

«Получение разрешения на проведение пикетирования для указанных целей не требуется, если оно проводится в местах, не запрещенных местными исполнительными и распорядительными органами, — отмечают представители правозащитных организаций, — Понятия пикетирования избирательное законодательство не содержит, следовательно, оно определяется в соответствии с законом «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь»: пикетирование — публичное выражение гражданином или группой граждан общественно-политических, групповых, личных и иных интересов или протеста (без шествия), в том числе путем голодовки, по каким-либо проблемам с использованием или без использования плакатов, транспарантов и других средств. К пикетированию приравнивается совместное массовое присутствие граждан в заранее определенном общественном месте (в том числе под открытым небом) в установленное время для совершения заранее определенного действия, организованное (в том числе через глобальную компьютерную сеть интернет или иные информационные сети) для публичного выражения своих общественно-политических интересов или протеста».

«Каких-либо ограничений по количеству участников, тематике и форме выражения мнения избирательное законодательство не содержит, — напоминают правозащитники. — Статья 61 Избирательного кодекса и постановление ЦИК № 14 «О разъяснении применения положений Избирательного кодекса Республики Беларусь о порядке выдвижения кандидатов в президенты Республики Беларусь при проведении выборов в 2020 году» устанавливают дополнительные требования и ограничения для пикетов для сбора подписей: при сборе подписей избирателей члены инициативных групп вправе представлять гражданам для ознакомления информационные материалы с биографическими данными лиц, в поддержку которых осуществляется сбор подписей; указанные информационные материалы, а также иные печатные материалы избирателям не раздаются. Кроме того, в условиях пандемии члены инициативных групп при сборе подписей должны следовать рекомендациям Минздрава по вопросам профилактики коронавирусной инфекции (применение масок, обработка рук и использование антисептиков)».

«Другие ограничения при проведении мирных пикетов являются недопустимыми как с точки зрения национального законодательства, так и в соответствии с международными обязательствами Беларуси», — заявляют представители правозащитного сообщества.

Таким образом, констатируют авторы заявления, «пикет по сбору подписей, который был организован инициативной группой в поддержку выдвижения Светланы Тихановской кандидатом в президенты проходил мирно, без нарушений общественного порядка, соответствовал как требованиям национального законодательства, так и стандартам мирных собраний».

«В соответствии со статьей 21 Международного пакта о гражданских и политических правах, признается право на мирные собрания, — говорится в заявлении. — Согласно статье 19 пакта, каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно или через печать либо художественные формы выражения, либо другими способами по своему выбору. Пользование этими правами не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, здравоохранения и нравственности населения или защиты прав, свобод и репутации других лиц. Оснований для применения законных ограничений этих прав и свобод к участникам пикета не было».

Задержание участников пикета, отмечают правозащитники, «произошло после явно незаконного вмешательства сотрудников милиции в коммуникацию граждан с руководителем инициативной группы Сергеем Тихановским».

«События, предшествовавшие задержанию, — заявление действующего главы государства А.Лукашенко в адрес Тихановского, попытка помешать и создать конфликтную ситуацию на пикете со стороны нескольких женщин, незаконное вмешательство и задержание Тихановского сотрудниками милиции, демонстративное падение на землю милиционера и последующая реакция на инцидент государственных СМИ, позволяют сделать вывод о том, что в отношении Сергея Тихановского и инициативной группы Светланы Тихановской могла быть совершена провокация», — заявляют представители правозащитного сообщества.

«Анализ видеозаписей событий и свидетельств очевидцев позволяют сделать выводы об отсутствии оснований для задержания Тихановского, перечисленных в УПК Республики Беларусь, что свидетельствует о произвольном и незаконном задержании Тихановского, а потому к обвинению участников пикета в применении насилия в отношении сотрудников милиции в связи с осуществлением ими законной деятельности следует подходить критически», — говорится в заявлении.

«Все перечисленные выше факты позволяют сделать выводы о наличии политического мотива у стороны властей в преследовании членов инициативной группы Светланы Тихановской, направленном на недобровольное прекращение или изменение их публичной деятельности, а также создание препятствий для выдвижения Светланы Тихановской в качестве кандидата в президенты», — заявляют правозащитники.

«Согласно п. 3.1 руководства по определению понятия «политический заключенный», утвержденному белорусским правозащитным сообществом на ІІІ правозащитном форуме, лишение свободы в связи с ненасильственным осуществлением свобод, гарантированных международными нормами права в области прав человека, является основанием для признания такой личности политическим заключенным с требованием немедленного освобождения. Это позволяет нам заявить, что уголовное преследование Сергея Тихановского, Дмитрия Фурманова, Вергилия Ушака, Александра Арановича, Василия Бобровского, Артем Сакова и Владимира Наумика является политически мотивированным, а сами перечисленные лица — политическими заключенными», — резюмируют правозащитники.

В связи с этим представители белорусских правозащитных организаций требуют от властей Беларуси: «немедленного освобождения задержанных и прекращения уголовного преследования в отношении них по статье 342 УК; немедленного объективного независимого расследования действий сотрудников милиции и тех участников пикета, которые нарушили закон и права граждан, с обеспечением им всех уголовно-процессуальных гарантий».

Ранее Европейский союз призвал белорусские власти снять обвинения с Сергея Тихановского и других активистов и немедленно их освободить. В их защиту высказались Европейская служба внешних действий и Европарламент. Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала белорусские власти к «максимальной сдержанности», а США, ЕС и Великобритания — принять меры для «проведения мирных, свободных и справедливых выборов».
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Тэги: дело Тихановского правозащитники

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