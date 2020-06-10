Правозащитники требуют немедленно освободить Тихановского и еще шестерых обвиняемых по ст. 342 УК

Правозащитное сообщество Беларуси требует немедленного освобождения блогера Сергея Тихановского и еще шестерых участников пикета 29 мая в Гродно, которым предъявлено обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Документ (размещен на сайте spring96.org ) подписали лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», общественные объединения «Белорусский Хельсинкский комитет», «Правовая инициатива», «Белорусская ассоциация журналистов», правозащитные учреждения «Офис по правам людей с инвалидностью», «Белорусский документационный центр», «Центр правовой трансформации Lawtrend», Human Constanta, экспертно-правовое общество «Инициатива FORB».

«29 мая 2020 года во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской, который проходил в Гродно, сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы, блогер популярного YouTube канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский и еще как минимум 15 граждан, принимавших участие в данном пикете, — говорится в заявлении правозащитников. — 9 июня семерым участникам мероприятия — Сергею Тихановскому, Дмитрию Фурманову, Вергилию Ушаку, Александру Арановичу, Василию Бобровскому, Артему Сакову и Владимиру Наумику было предъявлено обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и связанных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, и в активном участии в таких действиях (часть 1 статьи 342 УК). Двое из задержанных преследуются за насилие в отношении сотрудников милиции».

Представители правозащитного сообщества напоминают, что порядок сбора подписей членами инициативных групп в поддержку выдвижения кандидатов установлен статьей 61 Избирательного кодекса и может осуществляться в форме пикетирования.

«Получение разрешения на проведение пикетирования для указанных целей не требуется, если оно проводится в местах, не запрещенных местными исполнительными и распорядительными органами, — отмечают представители правозащитных организаций, — Понятия пикетирования избирательное законодательство не содержит, следовательно, оно определяется в соответствии с законом «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь»: пикетирование — публичное выражение гражданином или группой граждан общественно-политических, групповых, личных и иных интересов или протеста (без шествия), в том числе путем голодовки, по каким-либо проблемам с использованием или без использования плакатов, транспарантов и других средств. К пикетированию приравнивается совместное массовое присутствие граждан в заранее определенном общественном месте (в том числе под открытым небом) в установленное время для совершения заранее определенного действия, организованное (в том числе через глобальную компьютерную сеть интернет или иные информационные сети) для публичного выражения своих общественно-политических интересов или протеста».

«Каких-либо ограничений по количеству участников, тематике и форме выражения мнения избирательное законодательство не содержит, — напоминают правозащитники. — Статья 61 Избирательного кодекса и постановление ЦИК № 14 «О разъяснении применения положений Избирательного кодекса Республики Беларусь о порядке выдвижения кандидатов в президенты Республики Беларусь при проведении выборов в 2020 году» устанавливают дополнительные требования и ограничения для пикетов для сбора подписей: при сборе подписей избирателей члены инициативных групп вправе представлять гражданам для ознакомления информационные материалы с биографическими данными лиц, в поддержку которых осуществляется сбор подписей; указанные информационные материалы, а также иные печатные материалы избирателям не раздаются. Кроме того, в условиях пандемии члены инициативных групп при сборе подписей должны следовать рекомендациям Минздрава по вопросам профилактики коронавирусной инфекции (применение масок, обработка рук и использование антисептиков)».

«Другие ограничения при проведении мирных пикетов являются недопустимыми как с точки зрения национального законодательства, так и в соответствии с международными обязательствами Беларуси», — заявляют представители правозащитного сообщества.

Таким образом, констатируют авторы заявления, «пикет по сбору подписей, который был организован инициативной группой в поддержку выдвижения Светланы Тихановской кандидатом в президенты проходил мирно, без нарушений общественного порядка, соответствовал как требованиям национального законодательства, так и стандартам мирных собраний».

«В соответствии со статьей 21 Международного пакта о гражданских и политических правах, признается право на мирные собрания, — говорится в заявлении. — Согласно статье 19 пакта, каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно или через печать либо художественные формы выражения, либо другими способами по своему выбору. Пользование этими правами не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, здравоохранения и нравственности населения или защиты прав, свобод и репутации других лиц. Оснований для применения законных ограничений этих прав и свобод к участникам пикета не было».

Задержание участников пикета, отмечают правозащитники, «произошло после явно незаконного вмешательства сотрудников милиции в коммуникацию граждан с руководителем инициативной группы Сергеем Тихановским».

«События, предшествовавшие задержанию, — заявление действующего главы государства А.Лукашенко в адрес Тихановского, попытка помешать и создать конфликтную ситуацию на пикете со стороны нескольких женщин, незаконное вмешательство и задержание Тихановского сотрудниками милиции, демонстративное падение на землю милиционера и последующая реакция на инцидент государственных СМИ, позволяют сделать вывод о том, что в отношении Сергея Тихановского и инициативной группы Светланы Тихановской могла быть совершена провокация», — заявляют представители правозащитного сообщества.

«Анализ видеозаписей событий и свидетельств очевидцев позволяют сделать выводы об отсутствии оснований для задержания Тихановского, перечисленных в УПК Республики Беларусь, что свидетельствует о произвольном и незаконном задержании Тихановского, а потому к обвинению участников пикета в применении насилия в отношении сотрудников милиции в связи с осуществлением ими законной деятельности следует подходить критически», — говорится в заявлении.

«Все перечисленные выше факты позволяют сделать выводы о наличии политического мотива у стороны властей в преследовании членов инициативной группы Светланы Тихановской, направленном на недобровольное прекращение или изменение их публичной деятельности, а также создание препятствий для выдвижения Светланы Тихановской в качестве кандидата в президенты», — заявляют правозащитники.

«Согласно п. 3.1 руководства по определению понятия «политический заключенный», утвержденному белорусским правозащитным сообществом на ІІІ правозащитном форуме, лишение свободы в связи с ненасильственным осуществлением свобод, гарантированных международными нормами права в области прав человека, является основанием для признания такой личности политическим заключенным с требованием немедленного освобождения. Это позволяет нам заявить, что уголовное преследование Сергея Тихановского, Дмитрия Фурманова, Вергилия Ушака, Александра Арановича, Василия Бобровского, Артем Сакова и Владимира Наумика является политически мотивированным, а сами перечисленные лица — политическими заключенными», — резюмируют правозащитники.

В связи с этим представители белорусских правозащитных организаций требуют от властей Беларуси: «немедленного освобождения задержанных и прекращения уголовного преследования в отношении них по статье 342 УК; немедленного объективного независимого расследования действий сотрудников милиции и тех участников пикета, которые нарушили закон и права граждан, с обеспечением им всех уголовно-процессуальных гарантий».

Ранее Европейский союз призвал белорусские власти снять обвинения с Сергея Тихановского и других активистов и немедленно их освободить. В их защиту высказались Европейская служба внешних действий и Европарламент. Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала белорусские власти к «максимальной сдержанности», а США, ЕС и Великобритания — принять меры для «проведения мирных, свободных и справедливых выборов».