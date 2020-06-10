Бесплатный Wi-Fi появится в наземном общественном транспорте столицы

В столичном наземном транспорте внедряется бесплатный Wi-Fi, уже в июне опытная эксплуатация Wi-Fi-доступа в интернет будет осуществляться на одном из трамвайных маршрутов Минска.

Фото с сайта vpautinu.com

В перспективе к этому проекту планируют присоединить все виды общественного транспорта столицы, сообщает телеграм-канал Мингорисполкома «Минск. Официально».

«Новшество будет полезно не только для пассажиров. Wi-Fi в транспорте позволит развивать в городе систему продажи и проверки проездных билетов с помощью смартфона», — отмечается в сообщении.

Такая возможность — результат государственно-частного партнерства. Компания, которая реализует проект, будет предоставлять беспроводной интернет бесплатно, зарабатывая на рекламе при входе в сеть.

Напомним, бесплатный Wi-Fi уже доступен на 12 станциях Минского метрополитена. Работу по доступу к сети в подземке ведет компания «Деловая сеть». Планируется, что до конца текущего года бесплатный интернет появится еще на двух-трех станциях.