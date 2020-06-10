Рейтинг лучших вузов мира QS: БГУ на 317-м месте

Главный вуз страны — Белорусский государственный университет — поднялся более чем на 30 позиций в рейтинге лучших университетов мира QS.

Новый выпуск рейтинга QS опубликован 10 июня.

«В нынешней версии БГУ занимает 317-е место, улучшив свои показатели на 34 позиции среди 1.002 ранжируемых университетов, — сообщила пресс-служба вуза. — Это лучший результат за всю историю участия в данном рейтинге, который приближает белорусский вуз к престижному 1% лучших университетов мира».

В 2019 году БГУ размещался на 351-й позиции, в 2018 году — на 354-й, в 2017-м — на 334-й.

Из других белорусских вузов в QS представлен только Белорусский национальный технический университет (БНТУ), сохранивший свои позиции в группе 801—1.000. Всего в мире насчитывается около 30 тысяч вузов.

Глобальный рейтинг университетов QS является наиболее популярным и упоминаемым в мире источником информации об университетах.

Вузы ранжируются по таким критериям, как данные о высшем учебном заведении, цитирование научных трудов за последние пять лет, число иностранных преподавателей и студентов, опросы порядка миллиона независимых академических экспертов и работодателей со всего мира. Последнему индикатору отводится 50% ранжируемой оценки.

«Положительная динамика БГУ в QS обусловлена ростом этих показателей. В частности, за счет улучшения репутации и увеличения числа иностранных обучающихся», — пояснили в вузе.

Согласно новой версии рейтинга, БГУ впервые опередил польские университеты и традиционно вузы Литвы, Латвии и Украины: Варшавский университет разместился на 321-м месте, Вильнюсский университет — на 423-м, Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина — на 477-м, Рижский технический университет — 701-м.

Из эстонских вузов лучшие позиции у Университета Тарту (285-е место).

Российский список вузов в рейтинге QS представлен 28 учреждениями. Лидерами остаются МГУ им. М.В.Ломоносова (74-я позиция), Санкт-Петербургский государственный университет (225-я) и Новосибирский государственный университет (228-я).

В тройку лидеров QS входят американские вузы: Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Гарвардский университет.

Рейтинг QS вместе с Шанхайским и THE входит в тройку наиболее авторитетных мировых рейтингов. Эти известные рейтинговые агентства оценивают деятельность первой тысячи университетов планеты. Всего существует более 20 разнообразных глобальных рейтингов. БГУ участвует в рейтингах 12 агентств.