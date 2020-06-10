В Москве от COVID-19 умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

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В Москве от заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, скончался популярный российский писатель-сатирик Анатолий Трушкин.

78-летний юморист сражался с недугом около месяца. Из-за того, что болезнь протекала тяжело, он был подключен к ИВЛ.

Со своими произведениями он выступал с эстрады, а также писал для Михаила Евдокимова, Ефима Шифрина, Яна Арлазорова, Владимира Винокура, Романа Карцева, Клары Новиковой и других.

 

 

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 10 июня, в России было зафиксировано 484 630 случаев заражения коронавирусом (COVID-19 унес жизни 6 350 человек).

Сюжет: COVID-19
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Тэги: писатель-сатирик коронавирус COVID-19 Персона: Анатолий Трушкин Город: Москва

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