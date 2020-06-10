Перенесена встреча по правам человека по линии Беларусь — ЕС

Встреча координационной группы Беларусь — ЕС и очередной раунд диалога по правам человека между ЕС и Беларусью, которые должны были пройти этим летом, в запланированные сроки не состоятся.

Как сообщили БелаПАН в представительстве ЕС, мероприятия перенесены на осень. Причина — пандемия COVID-19.

Также отмечается, что такое решение принято по договоренности сторон.

Планируется, что осенью встреча координационной группы и очередной раунд диалога по правам человека «пройдут в обычном формате» с участием представителей государственных органов и гражданского общества.

«Координационная группа будет охватывать все сферы сотрудничества между ЕС и Беларусью, — отметили в представительстве. — А в ходе диалога по правам человека традиционно будут обсуждаться вопросы прав человека с особым акцентом на уважение основных прав и свобод, в том числе свободы выражения мнений, свободы собраний и свободы СМИ, а также проблема смертной казни, избирательная реформа, антидискриминация».

Кроме того, сообщили в представительстве, достигнута договоренность о проведении в конце июня «специальной координационной встречи на уровне старших должностных лиц» в формате видеосвязи для обсуждения развития основных направлений сотрудничества между ЕС и Беларусью, включая права человека.

Ранее ЕС выступил с критикой ситуации в Беларуси накануне президентских выборов, в том числе осудил задержание видеоблогера Сергея Тихановского, оппозиционного политика Николая Статкевича и других активистов.

«По мере приближения Беларуси к президентским выборам важно, чтобы власти обеспечивали свободу собраний и выражения мнений. Мы также призываем Беларусь своевременно пригласить БДИПЧ ОБСЕ для наблюдения за выборами в соответствии с обычной практикой, — заявил БелаПАН 2 июня пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано. — Европейский союз привержен стабильному, демократическому и процветающему будущему для Беларуси на благо ее народа. Мы продолжим нашу работу со всеми заинтересованными сторонами, твердо придерживаясь этой цели».

9 июня ЕС призвал белорусские власти снять обвинения с Сергея Тихановского и других активистов и немедленно их освободить.

«Мы приняли к сведению сообщения о том, что обвинения в совершении уголовного преступления предъявлены Сергею Тихановскому и еще нескольким активистам, — сказал Стано. — С учетом произвольного характера задержания и уголовного преследования Сергея Тихановского ЕС по-прежнему призывает к немедленному и безоговорочному освобождению Сергея Тихановского и снятию всех обвинений, выдвинутых против него и других активистов. Безусловно, это относится также к другим обвиняемым и задержанным активистам».

Координационная группа Беларусь — ЕС провела первое заседание в апреле 2016 года. Данный формат был создан для структурированного диалога по всему спектру отношений. Заседания проходят дважды в год поочередно в Минске и Брюсселе. Участие в них принимают представители Европейской комиссии, Европейской службы внешних действий, профильных органов государственного управления Беларуси. Предыдущее заседание состоялось 17-18 декабря 2019 года в Брюсселе.

Диалог по правам человека представители Беларуси и ЕС проводят раз в год.