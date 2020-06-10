Инициативная группа Натальи Кисель отчиталась о сборе более 108 тысяч подписей

Инициативная группа предпринимательницы Натальи Кисель собрала более 108 тысяч подписей за ее выдвижение кандидатом в президенты.

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«Да, собрали 108 тысяч с плюсиком, — сообщил БелаПАН руководитель группы Сергей Штода. — Подписи мы проверяли сразу, ежедневно, поэтому у нас 108 [тысяч] — это действительных, как мы считаем, то есть без ошибок и исправлений, помарок».

По словам Штоды, больше сбор подписей группа не проводит. «Сбор завершен, потому что нам нужно работать, мы и так много потратили времени, настроения, средств и сил на это занятие. Поэтому стоп, нам больше не надо», — добавил он.

Штода уточнил, что собранные подписи планируется сдать в начале следующей неделе.

Наталья Кисель является членом Ассоциации грузоперевозчиков «Регион 8», которая и выдвинула ее кандидатуру для участия в президентских выборах.

Помимо Кисель на данный момент 100 тысяч подписей — необходимый минимум для регистрации кандидатом в президенты — собрали также Виктор Бабарико (более 230 тыс.), Валерий Цепкало (119 тыс.), Анна Канопацкая (100,1 тыс.).

Глава инициативной группы действующего президента, председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда сообщила 5 июня, что за выдвижение Александра Лукашенко собрано около 1 млн подписей.

Всего ЦИК зарегистрировал 14 инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты.

Выборы назначены на 9 августа.