Лукашенко: частники увольняют работников, которые не подписываются за альтернативных кандидатов

Александр Лукашенко на совещании по актуальным общественно-политическим вопросам заявил, что ему поступают сигналы о «безосновательных увольнениях».

Фото пресс-службы президента

«Поступают жалобы от людей по ходу так называемой этой избирательной кампании. Что меня возмущает особенно — в Минске, других городах (это характерно для городов) частные компании увольняют людей. Притом, боюсь сказать массово, но достаточно много. Я насчет этого соответствующее заявление уже делал. Мало того, увольняют людей — тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов: ты там за Петрова, Сидорова не расписался — уходи», — приводит пресс-служба президента его слова.

По его словам, на госпредприятиях такого нет. Поэтому, дал он распоряжение, «посмотреть, за что уволили людей за последние три месяца».

«Публично хочу сказать: если они хотят в Беларуси порядочно работать и давать пользу стране, не обижая людей, они должны восстановить этих людей или оплатить им за три, два или один месяц — за то, что выкинули безосновательно», — резюмировал Лукашенко.