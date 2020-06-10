Лукашенко вновь грозится: в нужное время всех в чувства приведем — Майдана не будет

Александр Лукашенко продолжает нагнетать ситуацию, ежедневно угрожая обществу.

На сегодняшнем совещании он заявил, что видит процессы, которые происходят вокруг выборов и сделает необходимые выводы.

«Я все вижу. Главное, вы не переживайте. В нужное время, в нужном месте мы приведем всех в чувства. Переворота в стране не будет. Майдана — тем более», — приводит его слова пресс-служба президента.

Ранее Белорусская партия левых «Справедливый мир» приняла заявление, в котором назвала угрозы Лукашенко недопустимыми и призвала милицию отказаться от провокаций.

За минувшую неделю избирательная кампания характеризовалась ростом репрессий со стороны властей, а также нагнетанием напряженности и атмосферы страха в обществе, говорится в аналитическом отчете кампании «Правозащитники за свободные выборы» по итогам наблюдения за ходом президентской кампании 1-7 июня.