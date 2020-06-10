В Кремле опровергли слова Лукашенко

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В Кремле опровергли слова Александра Лукашенко о том, что за спинами некоторых участников президентской кампании-2020 стоят российские олигархи.

Фото pixabay.com

Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного брифинга для российских СМИ, пишет РБК, «олигархи — это предприниматели, имеющие политические устремления».

Он утверждает, что ничего не знает «о существовании олигархов в нашей стране, а также о том, чтобы они чем-то занимались в Белоруссии».

Также Песков отметил, что в Кремле внимательно следят за тем, как проходят избирательный процесс и «не видят ничего, что бы дискредитировало эти выборы».

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Дмитрий Песков

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