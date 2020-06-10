«Белоруснефть» вводит тарифы на зарядку электромобилей

С июля за зарядку электромобилей в сети электрозаправочных станций Malanka будут брать деньги. Бесплатный тестовый этап работы сети завершен, сообщает «Белоруснефть», которой принадлежит сеть.

В компании заявили, что стоимость электроэнергии будет самой низкой в сравнении с соседями и многими европейскими странами и составит порядка 30-40 копеек за 1 кВт•ч.

«Зарядка электромобилей у нас была бесплатной с 2014 года, пока мы работали в тестовом режиме. Введение платы за использованную электроэнергию обсуждалось уже с 2018 года, когда “Белоруснефть” Указом Президента стала национальным оператором по созданию сети ЭЗС. Однако было принято решение отложить введение тарификации до 2020 года», — рассказал заместитель директора «Белоруснефти» Андрей Котик.

Он отметил, что начальный этап развития сети электрозаправочных станций в Беларуси успешно завершен.

«Malanka появилась и работает во всех регионах и на всех магистралях: к настоящему моменту установили больше 260 ЭЗС. Этого достаточно для обслуживания тысяч электромобилей. И мы логично переходим к следующему этапу — экономически обоснованному развитию сети», — сказал Андрей Котик.

По расчетам специалистов, для владельцев электромобилей их зарядка будет обходиться в два раза дешевле, чем заправка бензином традиционных автомобилей.

Оплатить зарядку в Беларуси можно будет специальным приложением. Сейчас у «Белоруснефти» есть приложение для оплаты топлива, используя которое водители могут заправляться быстро и бесконтактно. В скором времени будет запущено похожее и для электрозаправок, которое будет называться так же как сама сеть — Malanka. Через него можно будет не только произвести оплату, но и отслеживать параметры зарядки электрокара: сколько киловатт заряжено, за какое время, на какое расстояние их хватит.

Кроме того, в приложении можно будет забронировать зарядку и увидеть расположение ближайших станций.