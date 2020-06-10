Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси превысило 51 тысячу

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Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Беларуси достигло 51 066, скончалось 288 человек, сообщило Министерство здравоохранения.

Таким образом, за последние сутки умерло еще шесть человек, а общее количество случаев COVID-19 увеличилось на 801, или на 1,6% (в предыдущие сутки было 812 новых случаев и шесть смертей).

Выздоровели и выписаны 25.667 пациентов (+1161 за сутки). Всего проведено 659 565 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 15 405.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Второй месяц Минздрав не проводит пресс-мероприятия.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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