Лукашенко ждут на параде Победы в Москве

Российская сторона ожидает Александра Лукашенко на параде Победы, который состоится 24 июня в Москве, сообщил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко 10 июня в ходе онлайн-конференции, посвященной перспективам развития отношений между Россией и Беларусью. Конференция была организована пресс-центром российского информагентства ТАСС.

По словам Руденко, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 постепенно отступает, и нужно использовать этот момент «для восстановления динамики взаимодействия во всех областях» отношений между двумя странами.

«Это уже происходит, — подчеркнул чиновник. — Если говорить о политическом диалоге, то ровно через две недели, 24 июня, мы ожидаем в Москве на параде Победы президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 июня сообщил журналистам, что у Кремля есть предварительный список иностранных лидеров, подтвердивших участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, но Лукашенко среди них пока нет, передает российская медиакомпания РБК.

«Есть предварительный список, работа ведется. Есть подтверждения от Казахстана, Молдовы, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Есть также подтвержденное участие от Сербии, Хорватии, Абхазии и Южной Осетии», — сказал Песков. Он добавил, что подтверждения от некоторых других иностранных лидеров ожидаются «со дня на день».