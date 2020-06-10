В параде в Москве примут участие белорусские военнослужащие

Военнослужащие сводной роты почетного караула представят Беларусь на параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Москве 24 июня.

В парадном строю по Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих.

Их отъезд в Россию запланирован на 15 июня, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Также в Москве ждут президента Беларуси Александра Лукашенко. Однако, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в списках лидеров зарубежных стран, подтвердивших свое участие в параде, фамилии Лукашенко пока нет.