В мае в Беларуси зафиксирована дефляция

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Потребительские цены в мае 2020 года по сравнению с апрелем снизились на 0,1%, к уровню декабря 2019-го — выросли на 3,2%. В годовом измерении инфляция составила 4,9%, сообщил Национальный статистический комитет.

В мае по отношению к апрелю цены на продовольственные товары снизились на 0,6% (с начала года — выросли на 2,8%), на непродовольственные — выросли на 0,4% (3,2%), на услуги — снизились на 0,03% (выросли на 3,8%).

По планам правительства и Нацбанка, инфляция в 2020 году не должна превысить 5%.

Об ожидаемой в мае дефляции, что позволит выйти на запланированный в текущем году уровень инфляции, сообщил 26 мая министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович по итогам доклада Александру Лукашенко о ситуации на потребительском рынке страны.

«По маю мы находимся, по нашим подсчетам, это оперативные цифры, ниже 100%, то есть мы дефлируем. Надеемся, что по итогу мая войдем в запланированную траекторию инфляции», — сказал министр. Он рассчитывает, что по году удастся уложиться в запланированные 5% инфляции. «У меня как у министра не вызывает никаких сомнений, что это будет так», — подчеркнул Колтович.

Вместе с тем глава Национального банка Павел Каллаур, комментируя в мае ускорение инфляции, предположил, что по году потребительские цены могут вырасти на 5—6%. «Произошедшее в первом квартале ускорение роста цен будет отражаться на годовой инфляции в течение всего текущего года. В результате по итогам 2020 года она прогнозируется в диапазоне 5—6%. Ожидается, что уже в начале следующего года годовые темпы роста цен не будут превышать 5%», — заявил Каллаур.

Согласно последнему прогнозу Всемирного банка, презентация которого состоялась 26 мая, в 2020—2021 годах инфляция в Беларуси может превышать 8% ежегодно. Так, по оценкам банка, инфляция в 2020 году (по сравнению с предыдущим годом) вырастет на 8,4%, в 2021 году — на 8,3%, в 2022-м — на 6,6%.

По итогам 2019 года инфляция составила 4,7%.
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Тэги: дефляция инфляция Персона: Павел Каллаур Владимир Колтович

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