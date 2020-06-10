У семьи главы Росприроднадзора нашли недвижимость на 10 млн долларов

Фонд борьбы с коррупцией обнаружил у семьи Светланы Радионовой недвижимость в России и Франции на 720 млн российских рублей (10,5 млн долларов).

«Мусорные свалки — что в Подмосковье, что знаменитые типа Шиеса — это ее зона ответственности. Черное небо над Красноярском и миллион задыхающихся каждую зиму горожан — тоже ее вотчина. Отравленная вода в Челябинске. Скандал с китовыми тюрьмами и издевательствами над животными — тоже к ней. И сейчас река, в которой находится 20 тысяч тонн дизельного топлива и в которой, скорее всего, умрет все живое на следующие десятилетия, — и это к нашей сегодняшней героине», — говорится в расследовании.

За 2017 год чиновница задекларировала доход в 400 тысяч росс. рублей в месяц и квартиру в 60 квадратных метров. ФБК нашел у Радионовой квартиру в Ницце, которая оформлена на фирму ее родителей. По данным фонда, квартиру стоимостью в 504 тысячи евро чиновница купила в 2017 году. С 2015 года Радионова более 40 раз летала из Москвы в Ниццу.

Во французских документах матери Радионовой Татьяны фонд обнаружил другую квартиру площадью в 120 квадратных метров. Она находится в центре Москвы в Фурманном переулке. Оппозиционеры оценили ее в 86 миллионов росс. рублей.

Кроме того, мать чиновницы владеет квартирой за 210 млн росс. рублей в комплексе «Легенда Цветного» на Цветном бульваре, а на отца записаны еще две квартиры в этом же доме за 180 млн росс. рублей каждая, пишет ФБК. Родители Радионовой также владеют дачным участком и домом.

Общая стоимость всей недвижимости оценивается фондом в 720 млн российских рублей.