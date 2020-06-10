В Гомеле ищут очевидцев наезда автобуса на мужчину

Утром 1 апреля водитель городского автобуса МАЗ (маршрут 12) начал движение от остановочного пункта «Улица Белого» и совершил наезд на находившегося на остановке у края дороги 30-летнего мужчину.

Фото: СК

Гомельчанину причинены тяжкие телесные повреждения, уточняет областное УСК. Возбуждено уголовное дело.

Следователи устанавливают очевидцев ДТП, находившихся на остановке до прибытия экстренных служб. Граждан, обладающих информацией и записями видеорегистраторов, просят позвонить по телефонам: 69-30-50, (8029) 33-33-205.