В Гомеле ищут очевидцев наезда автобуса на мужчину

/ Происшествия
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Утром 1 апреля водитель городского автобуса МАЗ (маршрут 12) начал движение от остановочного пункта «Улица Белого» и совершил наезд на находившегося на остановке у края дороги 30-летнего мужчину.

Фото: СК

Гомельчанину причинены тяжкие телесные повреждения, уточняет областное УСК. Возбуждено уголовное дело.

Следователи устанавливают очевидцев ДТП, находившихся на остановке до прибытия экстренных служб. Граждан, обладающих информацией и записями видеорегистраторов, просят позвонить по телефонам: 69-30-50, (8029) 33-33-205.
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Тэги: наезд на пешехода ДТП Город: Гомель

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