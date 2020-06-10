ФОК на Рафиева останется без бассейна

Здание на Рафиева, 55 долго строили, затем объект не запускали на протяжении нескольких лет. Сейчас стало известно, что обещанного бассейна в оздоровительном комплексе не будет, из-за несостоятельности заказчика.

Администрация района будет изымать выделенную землю, сообщает blizko.by .

Еще до открытия ФОК стал фигурантом громких историй. К примеру, в фитнес-клуб World Class, который должен был открыться на площадке ФОКа, продавали абонементы, но центр так и не открылся, а деньги клиентам не вернули.

Наконец, в 2018 году физкультурно-оздоровительный клуб запустили, здесь появились фитнес-клубы, пиццерия, другие объекты. Вместе с тем, в первоначальном проекте от 2013 года было запланировано и строительство бассейна.

Его возведение не раз откладывалось, а сейчас оно и вовсе прекращено. Судя по ответу администрации Московского района на обращение журналистов, строительство бассейна не ведется «ввиду финансовой несостоятельности заказчика ООО "ИмобиленИнвест", в связи с чем заинтересованными службами производится изъятие земельного участка».

Дальнейшая судьба площадки, ранее отведенной под бассейн, станет известна после расторжения инвестиционного договора.