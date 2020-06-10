Лавров позвонил Макею обсудить белорусско-российские отношения и график предстоящих контактов

По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«В ходе разговора руководители внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений, а также график предстоящих контактов», — сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь пресс-служба МИД России отмечает, что «стороны обсудили текущие вопросы взаимодействия в рамках реализации Программы согласованных действий в области внешней политики на 2020—2021 годы, включая подготовку предстоящих российско-белорусских контактов».

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров планирует посетить Беларусь 19 июня, сообщил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко 10 июня в ходе онлайн-конференции, посвященной перспективам развития отношений между Россией и Беларусью. Во время визита Лаврова планируется подписать соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией.

Помимо этого, как сообщил замглавы МИД РФ, российская сторона ожидает Александра Лукашенко на параде Победы, который состоится 24 июня в Москве.