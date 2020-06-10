Беларусь и Турция договорились о разработке масштабного соглашения о свободной торговле услугами

Перспективы подписания документа обсуждались 10 июня в Минске на встрече министра экономики Александра Червякова с послом Турецкой Республики Мустафой Озджаном, сообщили в пресс-службе Министерства экономики.

Александр Червяков и Мустафа Озджан. Фото: Минэкономики

По итогам встречи было подписано техническое задание на ведение переговоров по соглашению о свободной торговле услугами между странами.

«Ожидается, что заключение данного соглашения позволит создать благоприятные условия для расширения структуры и объема белорусского экспорта услуг в Турцию, а впоследствии — на рынки Ближнего Востока и Северной Африки. Кроме того, это позволит создать дополнительные стимулы для инвестирования турецкого капитала в белорусский сектор услуг», — пояснили в Минэкономики.

В свою очередь в пресс-службе турецкого посольства БелаПАН сообщили, что Турция и Беларусь ставят целью превзойти традиционные соглашения о торговле услугами и создать мощную правовую базу для торговых и экономических отношений между двумя странами. В данном контексте ожидается, что упомянутое «всеобъемлющее соглашение» установит перспективные правила и международные стандарты в ряде сфер услуг, таких как транспорт и логистика, телекоммуникации, почтовые и курьерские услуги, программное обеспечение, финансовые, медицинские, туристические услуги и электронная коммерция.

Стороны также планируют упорядочить так называемое «горизонтальное взаимодействие», под которым понимается получение специальных разрешений на занятие трудовой деятельностью, разрешений на временное проживание, визовые процедуры, требования при лицензировании, а также обеспечение взаимного признания дипломов, профессионального опыта и компетенций.

Спектр вопросов, которые регулирует соглашение, может быть расширен в процессе переговоров с учетом требований и ожиданий сторон, уточнили в турецком посольстве.

Предполагается, что первый раунд переговоров состоится в июне.