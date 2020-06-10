В Гродно после пикета за Лукашенко задержали журналистов «Белсата»

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Дмитрий Мицкевич и Сергей Ковалев вели трансляцию с пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Александра Лукашенко.

По информации «Белсата», Дмитрия Мицкевича и оператора Сергея Ковалева задержали восемь человек в штатском. Журналистов посадили в микроавтобус и уехали в неизвестном направлении.

«Закончили стрим и возвращались уже к машине. Увидели, что идет за нами группа сбитых парней. Как только за ближайший угол завернули, они сразу наскочили и крикнули, что они Ленинский отдел милиции. Человек восемь их было. Завели в бус и уехали», — сообщил журналист Павел Можейко, который был свидетелем задержания. По его мнению, журналисты сейчас находятся в Ленинском РОВД Гродно.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, жене одного из задержанных сообщили в милиции, что против журналистов ведется административный процесс за работу без аккредитации.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: Белсат задержания президентские выборы-2020 Персона: Дмитрий Мицкевич Сергей Ковалев Город: Гродно

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