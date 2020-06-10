Аудиофакт. Глава штаба Натальи Кисель обматерил журналиста

Команда замдиректора компании «Кисель В. В.» Натальи Кисель отчиталась о якобы 108 тысячах собранных подписей, хотя ее инициативная группа включает 147 человек.

Глава инициативной группы Сергей Штода похвалился в комментарии svaboda.org , что в инициативной группе были рекордсмены, которые собрали по 500 подписей. Если всего собрано более 108 тысяч подписей, то каждый из 147 сборщиков должен был «подписать» в среднем по 735 человек, что не сходится с «чемпионскими» цифрами.

«У нас 2500 человек занимались сбором, поэтому не составило труда собрать подписи в момент. Официально с удостоверениями было 147 человек, но у нас за все время ни один человек не спросил удостоверение. Вот у меня жена на работе собирала. 150 человек у них работает. Она пошла и подписала на мое имя всех на работе. Ну и что?» — признался Штода nn.by в нарушении избирательного законодательства. Согласно законодательству, подписи, которые собирал не член инициативной группы, а третье лицо, считаются недействительными.

Под публикацией Штода написал оскорбляющие комментарии: «Автор статьи — д***б», «автор статьи — п***л», «автор статьи — чмошник». Журналист связался с ним повторно: Штода признал свою причастность к этим комментариям и продолжил оскорбления.

Наталья Кисель является членом Ассоциации грузоперевозчиков «Регион 8», которая и выдвинула ее кандидатуру для участия в президентских выборах.