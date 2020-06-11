В Беларуси побит температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений

Температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений побит в Беларуси 10 июня, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

В Жлобине воздух прогрелся до 33,6 градуса тепла, что на 0,1 градуса выше предыдущего экстремума, зарегистрированного 10 июня 1999 года в Мозыре.

Обновились максимумы на 23 метеостанциях Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областей, в том числе в столице и трех областных центрах.

В Минске было 31,6 градуса (29,6 в 1996 году), в Витебске — 32,2 (30,6 в 1999-м), Гомеле — 32,8 (32 в 1981-м), Могилеве — 33,5 (30,4 в 1998-м).

Помимо Жлобина и Могилева 33-градусную отметку температура превысила в Лельчицах — 33,4 (повторение локального рекорда 2009 года), Мозыре — 33,4 (без рекорда), Василевичах — 33,2 (без рекорда) и Житковичах — 33,1 (32 в 2010-м).

Первые температурные рекорды нынешнего лета были зафиксированы 8 июня. В Могилеве воздух прогрелся до 30,2 градуса тепла, побит рекорд 1956 года (30,1). В Мстиславле перекрыт прошлогодний экстремум — 28,7 против 27,9, в Нарочи — рекорд 2011 года — 29,9 против 29,3.

На следующий день обновился максимум в Могилеве — 31,5 (30,6 в 1998 году).

В ближайшие двое суток Белгидромет прогнозирует сохранение жары, местами воздух прогреется до 34 градусов. Затем похолодает.